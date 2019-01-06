В Малайзии король Мухаммад V, избранный на пять лет, отрекся от престола

Куала-Лумпур, , 16:54 — REGNUM Верховный правитель Малайзии (король) Мухаммад V отрекся от престола. Соответствующее заявление распространила сегодня, 6 января, пресс-служба королевского дворца.

«Его Величество направил официальное письмо об отречении от престола в соответствии с установленными правилами», — сказано в сообщении, распространенном пресс-службой королевского дворца.

Мухаммад поблагодарил членов Совета правителей, которые ранее избрали его королем.

По какой причине король решил отречься от престола не уточняется.

Напомним, Мухаммад был избран королем Малайзии в апреле 2016 года сроком на пять лет. Избирал его Совет правителей, который состоит из девяти наследственных султанов, управляющих отдельными областями Малайзии. Сам Мухаммад является султаном штата Келантан.

Мухаммад получил дипломатическое образование в Великобритании. Он увлекается экстремальными видами спорта, участвует в забегах по пересеченной местности на выносливость и спортивной стрельбе.

По данным ряда СМИ, в ноябре 2018 года Мухаммад V женился на 25-летней российской гражданке Оксане Воеводиной, которая в 2015 году завоевала титул «Мисс Москва». Официально эта информация не подтверждалась малайзийскими властями.

Стоит отметить, что в Малайзии, которая с 1957 года стала конституционной монархией, король выбирается их числа наследственных султанов. Король выполняет церемониальные функции, а также является верховным главнокомандующим вооруженными силами. Его согласие также требуется для принятия любого закона или назначения министров.