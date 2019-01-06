Схема: Киев использует паспортные данные уехавших в РФ для фальсификаций

Киев, , 15:24 — REGNUM Украинский политик и общественный деятель Виктор Медведчук сегодня, 6 января, раскрыл для журналистов схему с паспортными данными уехавших в РФ украинцев, которую власть использует для фальсификации выборов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что согласно постановлению ЦИК Украины №274, о котором стало известно в последние дни декабря, в перечень заграничных избирательных участков были внесены изменения, в том числе 5 избирательных участков перенесены с территории Российской Федерации (в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске) в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии. Как заявил глава МИД Украины Павел Климкин, такое решение «обусловлено вопросами безопасности». Он же признал, что в России на сегодняшний день находятся около 2,5 млн украинцев, которые могли бы проголосовать на президентских выборах.

«У руководителей местных избирательных штабов, партийных организаций и участковых комиссий есть информация, кто из местных жителей выехал за рубеж на заработки, в частности в РФ. А данные о пересечении границы гражданами Украины, которыми располагает власть, могут помочь в работе организаторам и непосредственным исполнителям этой фальсификационной схемы», — рассказал Медведчук.

Политик назвал «циничной манипуляцией» заявления представителей украинской власти о том, что ЦИК якобы беспокоится о безопасности украинских граждан.

«Чего только стоят заявления министра иностранных дел Павла Климкина, который предлагает украинцам, чтобы проголосовать, ехать в Финляндию, Грузию и Казахстан! Или руководителя избирательных программ соросовского проекта «Опора» Ольги Айвазовской, утверждающей, что это не имеет особого значения и на результаты выборов не повлияет. Госпожа Айвазовская (которую, очевидно, за особые заслуги на соровском грантоедском поприще руководство Open Society Foundations назначило председателем правления международного фонда «Возрождение») прекрасно осознает, что такое решение коренным образом повлияет на выборы, обеспечив нужные для кукловодов из США результаты голосования», — уточнил он.

По его мнению, провластные политики с огромным антирейтингом руководствуются исключительно своими шкурными интересами, стремясь во что бы то ни стало остаться у власти.

«Украинская (а правильнее было бы сказать ― проамериканская) власть ― эти ручные марионетки «вашингтонского обкома» ― панически боится победы «Оппозиционной платформы ― За жизнь», поскольку мы способны остановить кровопролитие на Востоке Украины. Способны «сшить» страну, вернуть Донбасс в Украину и Украину на Донбасс. Способны вывести страну из-под американского ига внешнего управления», — подчеркнул Медведчук.

Он считает, что постановление ЦИК, которое принималось с подачи украинского проамериканского министерства иностранных дел, писалось не на Украине, а в Вашингтоне.

«Оно отвечает интересам не украинского народа, а американских политиков и финансово-промышленных групп, которые, превратив Украину в сырьевой придаток Запада, хотят в самом ближайшем будущем заполучить ее черноземы, приватизировать за бесценок государственные предприятия, уничтожить газотранспортную систему», — пояснил Медведчук.

Обеспечить же выполнение всех «хотелок» США, по его мнению, «способна только эта антинародная власть, проводящая по отношению к своим гражданам политику тарифного геноцида и «пещерного национализма».

«Поэтому для «вашингтонского обкома», для Сороса, содержащего в Украине сотни грантоедовских структур, нужны лишь «правильно голосующие» избиратели, которые смогут обеспечить на выборах победу американских марионеток, полностью подконтрольных своим заокеанским хозяевам», — резюмировал Виктор Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что очередные президентские выборы должны состояться на Украине 31 марта 2019 года. 20 декабря Центризбирком утвердил план президентской избирательной кампании. Согласно плану, избирательный процесс предстоящих президентских выборов начался 31 декабря 2018 года. Выдвижение кандидатов (политическими партиями или самовыдвижение) на пост президента продлится с 31 декабря 2018 по 3 февраля 2019 года.

Между тем, эксперты уже сейчас заявляют, что решение о закрытии участков в России ставит под вопрос легитимность президентских выборов.

«Это ограничение конституционных прав украинских граждан, которые находятся на территории РФ. Таким образом отсекается часть голосов. Это основание, чтобы признать выборы нелегитимными», — заявлял, в частности, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский.