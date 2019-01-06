Почему не состоялись Соединенные Штаты Закавказья

Станислав Тарасов, , 13:58 — REGNUM

История проекта Российской Закавказской компании уже более столетия привлекает интерес исследователей. Сложные и темные обстоятельства этого дела до сих пор не прояснены. Но сначала несколько слов в напоминание. В 1831 году в газете «Тифлисские губернские ведомости» в трех номерах была напечатана интригующая статья под заглавием «Общий взгляд на обширные виды, которые могут постепенно и по ходу дел войти в круг действий учреждаемой в Тифлисе Закавказской торговой компании».

Она была приурочена к объявлению о создании в Тифлисе акционерного общества «Закавказское торговое депо». А первая публикация в российских СМИ об этом проекте появилась в сентябре 1891 года в «Русском вестнике». Это была статья А. Мальшинского «Неизданная записка Грибоедова», хотя под ней стояла подпись и. о. начальника Казенной экспедиции Верховного грузинского правительства и управляющего финансами всего Закавказья Завелейского. Сейчас установлено, что «Вступление» к проекту в «Тифлисских губернских ведомостях» опубликовано с пропусками. Было опущено сравнение предполагаемой компании с Ост-Индской или Российско-американской компаниями, не указана сумма в 500 тысяч рублей, которую авторы проекта просили правительство отпустить компании взаймы, исчез пункт о праве Компании строить корабли и заводить собственную флотилию. Но это далеко не единственный узел, завязанный в этой истории.

Проект создания Закавказской компании был засекречен так основательно, что обнаружить его исследователям до сих пор не удается. Сохранились только критические комментарии в переписке чиновников, хотя идея организации крупного торгово-промышленного предприятия по товарообмену с Персией вызревала давно. Так, генерал-интендант Отдельного кавказского корпуса М. С. Жуковский в письме главноуправляющему Кавказом Г. В. Розену в 1833 году сообщал, что авторы проекта рекомендовали командованию в ходе русско-турецкой войны 1828−1829 годов «непременно присоединить к империи Батуми». Есть и письмо Грибоедова Паскевичу, написанное 6 сентября 1828 года, в котором он дипломатично приписывает самому Паскевичу идею создания проекта компании, содержится предложение ему принять звание президента и попечителя компании и продвигать проект в Санкт-Петербурге.

Исходя из этого можно утверждать, что уже по ходу русско-иранской войны 1826−1828 года отдельные российские чиновники предлагали формировать условия предстоящего мирного договора с Персией с учетом и интересов этой компании. Это тоже один из нераспутанных узлов истории. В дальнейшем речь шла о введении нового образа управления в Закавказье, которое после Туркманчайского договора 1828 года полностью вошло в состав Российской империи. Но какого образа? Предполагаемая компания должна была быть размещена в Тифлисе, откуда легко можно было наладить торговые связи с Ираном и куда можно было бы направлять продукцию русских фабрик, а также местные товары. В проекте отмечалось, что «образ управления, до сих пор вынужденный обстоятельствами, коль скоро оные прекратятся, уступит место другому, более усовершенствованному и согласному с местными надобностями».

В перспективе речь шла по существу о передаче целого обширного края в полное и автономное управление директората будущей Компании с присвоением ему различных административных и даже дипломатических прерогатив. Правда, эти центральные положения проекта были нейтрализованы целым рядом благонамеренных оговорок о «соединенных усилиях правительства и частных людей», о правительственном протекторате над Компанией и тому подобном, но конечные выводы проекта фактически сводились именно к закреплению за Компанией важнейших функций правительственного аппарата. Центральному правительству отводилась минимальную роль в жизни края. Кстати, по поводу будущего образа правления краем существует любопытное свидетельство хорошо осведомленного Н. Муравьева. Он пишет, что Грибоедов предполагал, чтобы даже «сам главнокомандующий и войска были подчинены велениям комитета от сей компании, в коем Грибоедов сам себя назначил директором, а главнокомандующего членом; вместе с сим предоставил он себе право объявлять соседним народам войну, строить крепости, двигать войска и все дипломатические сношения с соседними державами».

Если англичане при помощи своей Ост-Индийской компании действительно осуществляли специфическую колониальную политику, то проект Грибоедова был направлен на создание в Закавказье нечто подобного Северо-Американским Соединенным Штатам. Компания российская намерена была развивать транспорт, торговлю с Западом и просвещение. Учредители ее также считали, что большая часть акционеров должна была «состоять из помещиков и купцов закавказских». В тот момент предпринимались немалые усилия для изучения края, его промышленности, сельского хозяйства, торговли, культуры и истории местных народов, что находило определенную поддержку в Санкт-Петербурге, в частности со стороны министра финансов Российской империи Е.Ф. Канкрина. Но не все было так просто. Создание на территории Российской империи «государства в государстве» вызвало острую политическую критику.

10 октября 1828 года в Тифлисе при загадочных обстоятельствах скончался Н. Сипягин, один из авторов проекта. Его тело было скрытно вывезено в Коджори и там погребено, несмотря на высказанное Сипягиным перед смертью «желание быть похороненным в России». По распоряжению Паскевича была учреждена «следственная комиссия для приведения в известность всех казенных денежных сумм, находящихся в распоряжении» Сипягина. При столь же загадочных обстоятельствах скончался спустя некоторое время Ф. Хомяков. Многие сторонники проекта вынуждены были покинуть службу (Сахно-Устимович и другие). Опале подвергся в это время (конец октября 1828 года) и другой предполагаемый крупный участник компании — А. Чавчавадзе. Такой же была участь генерала В. Вольховского, Н. Раевского и других, разделявших идеи авторов проекта. 30 января 1829 года в Персии разъяренная толпа фанатиков растерзала русского посла Александра Грибоедова.

Потом других авторов проекта стали подозревать в участии в дворянском заговоре 1832 года в Грузии, а публикацию в газете «Тифлисские губернские ведомости» с упоминанием проекта Закавказской торговой копании стали связывать именно с этим «делом». Весной 1831 года Завелейский, который по ходатайству Паскевича получил чин действительного статского советника, в конце того же года завершил карьеру в Закавказье. Другие же единомышленники и сочувствовавшие рассеялись. Столь грандиозные проекты развития производительных сил Закавказья, как проект Грибоедова и Завелейского, более не повторялись.