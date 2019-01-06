На Украине будут уважать свободу вероисповедания — Порошенко

Стамбул, Турция, , 13:38 — REGNUM Свободу вероисповедания каждого человека будут уважать на Украине. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил президент Украины Петр Порошенко в Стамбуле.

«Я как президент гарантирую (свободу вероисповедания) от имени государства», — сказал Порошенко.

По его словам, на Украине будут уважать религиозный выбор каждого жителя страны.

Как передавало ИА REGNUM, томос о предоставлении автокефалии для раскольничей Православной церкви Украины (ПЦУ) подписал Константинопольский патриарх Варфоломей 5 января 2019 г.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал Варфоломея отказаться от общения с раскольниками.

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