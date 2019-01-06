Фанар открывает дорогу Эрдогану на Украину

Станислав Стремидловский, , 13:17 — REGNUM

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с супругой Эмине принял в Стамбуле президента Украины Петра Порошенко, который прибыл со своей женой Мариной. Также присутствовали их дети. Аудиенция состоялась утром 5 января в дворце Вахдеттин, откуда открывается вид на Босфор, хотя с трех других сторон резиденция окружена огромным кладбищем. Эрдоган предпочитает своим гостям показывать, конечно, пролив между Европой и Малой Азией, но особо чувствительные гости могут спиной почувствовать в то же время, что именно дышит им в затылок.

Как говорится в официальном сообщении администрации украинского президента, «во время переговоров лидеры двух государств обсудили пути укрепления стратегического партнерства, усиления координации взаимодействия на международной арене, перспективы заключения двустороннего соглашения о зоне свободной торговли». Вместе с тем, турецкие издания добавляют, что Порошенко прибыл к Эрдогану «накануне церемонии провозглашения независимости Украинской церкви». Как передает турецкая газета Daily Sabah, ранее президент Украины поблагодарил своего коллегу за то, что тот «не вмешался в решение греческого православного патриархата Фанара о признании Украинской православной церкви».

Однако есть те, кто сомневается в том, что «вмешательства» не было. Под конец декабря прошлого года руководитель проектов аналитического центра Digests & Analytics Ukraine Вадим Хомаха в интервью радиостанции «Голос Америки» заявил, что получение томоса для автокефалии не могло пройти без участия официальной Анкары в переговорном процессе Киева и Константинопольского патриархата. «Священный синод Константинополя не мог пойти против партии Эрдогана. Сегодня сложно говорить, что было предоставлено взамен томосу, но мы это узнаем после завершения президентской кампании на Украине 31 марта 2019 года», — подчеркнул Хомаха.

Посмотрим. Впрочем, украинские партнеры уже сейчас со свойственной им «чуткостью» пытаются «порадовать» турецкую сторону. Новость сегодняшнего (6 января) дня: «В Константинополе проходит литургия, во время которой состоится церемония передачи томоса об автокефалии объединенной Православной церкви Украины. Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Турции». Укринформ — это государственное информационное агентство Украины. Присваивание в современном контексте имени Константинополя городу Стамбул выглядит невежливым по отношению к Эрдогану. Ведь еще со времен основателей Турецкой республики, с 1923 года, президенты уделяли важное значение празднованию падения Константинополя, считая это событие ключевым моментом в истории становления турецкого национализма.

Анкара может и ответить. Несмотря на то, что вопрос томоса носит церковный характер, в нем константинопольским патриархом Варфоломеем заложены «мины», которые способны будут использовать власти светские. Фанар по сути обязал иерархов Православной церкви Украины (ПЦУ) принимать участие во всех совещаниях, которые проводятся под эгидой Констатинопольского патриархата и на которых рассматриваются важные вопросы украинской церковной жизни. Для этого им надо летать в Стамбул, соответственно, в руках турецких пограничников окажется решение вопроса пропуска украинских епископов в страну. А что, если их завернут?

Напомним, что на самой Украине уже вели себя недавно подобным образом. 9 мая 2014 года украинские спецслужбы задержали при прохождении пограничного контроля в аэропорту Днепропетровска председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Илариона (Алфеева), куда тот прибыл в гости к митрополиту Днепропетровскому и Павлоградскому Иринею (Середнему). «Владыка Ириней все это время был со мной, а далеко за полночь я получил от пограничников официальное уведомление о том, что мне запрещен въезд на территорию Украины, никаких объяснений при этом дано не было», — рассказывал Иларион, добавив, что «в бумаге содержалась ссылка на пункт закона о пограничном контроле».

Так что прецедент имеется. Но эта проблема пока носит теоретический характер. В то время как уже появляются первые реальные последствия действий Киева и Фанара. Ряд церковных аналитиков на Западе констатируют, что «представители других Церквей, которые спровоцировали раскол, такие как Македонская и Черногорская церкви, отделившиеся от Сербской церкви, надеются, что Варфоломей также признает их». И в этом Константинопольскому патриархату готова помогать новосозданная ПЦУ, хотя бы на уровне выражения одобрения и поддержки. Так, спикер то ли распущенной, то ли еще нет Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) уверен, что после урегулирования спора о названии между Македонией и Грецией обязательно случится официальное признание «независимой Македонской церкви».

Британское издание The Guardian полагает, что «самому большому раскол в христианстве за последние столетия» будет дан старт «после того, как новая Православная церковь на Украине получит формальную независимость от Москвы, что приведет к усилению геополитической напряженности в регионе». Да, похоже на то. Ключевым вопросом становится определение географии того самого региона, который ждет геополитическая напряженность, на какие страны он будет расползаться и чем это грозит подпавшим под него государствам. В стороне не останется Украина с Россией, но, видимо, и Турция тоже. А что дальше — Балканы и Ближний Восток?