Два дня работы конгресса США — два раскола в правящих партиях. Что дальше?

Иван Кузнецов, , 14:17 — REGNUM

США переживает непростой период. Вторую неделю подряд четверть всех федеральных служащих находятся в вынужденном неоплачиваемом отпуске. По остаточному принципу работают 9 министерств, включая госдепартамент, министерство юстиции и министерство государственной безопасности. Закрыты парки и природные заповедники. Нарушено управление экономикой.

Причиной всему Великая Мексиканская Стена Трампа. Постройка стены, ограды или любого другого «физического барьера» на границе США с Мексикой — последнее из крупных предвыборных обещаний Трампа, не выполненное в той или иной степени. Президент «страны свободных» имеет все основания полагать что создание образа врага в лице нелегальных мигрантов с юга вполне удачно работает для целевой аудитории его избирателей, а значит не исполнить это последнее обещание перед выборами 2020 года никак нельзя.

Однако запрошенные президентом дополнительные 5 миллиардов долларов в год не могут быть выделены без одобрения обеих палат конгресса. А значит у оппозиции появляется рычаг давления. Или, вернее, имеют место своеобразные качели. Демократы продавливают свою позицию, говоря, что упрямство президента ведёт к остановке правительства, страданиям служащих и невыполнению функционала правительства. Республиканцы же во главе с Трампом утверждают, что разрешение назревшего миграционного кризиса на границе стоит таких жертв, и что именно демократы упорствуют бесцельно и иррационально. В итоге в проигрыше все: и президент, и оппозиция, и Америка. Именно в таком неприглядном виде «страна свободных» встретила Новый год. Все надежды были на новый конгресс, который, конечно же, найдёт решение неразрешимой проблеме…

3 января к торжественной присяге были приведены депутаты нового созыва конгресса Соединённых Штатов Америки. Как не устают повторять крупнейшие СМИ «страны свободных», новый состав народных представителей побил множество исторических рекордов ещё до своего первого заседания. Жители США выбрали наибольшее в истории количество женщин, а также впервые предоставили кресло на Капитолийском холме представителям таких меньшинств, как американские индейцы, мусульмане и бисексуалисты. Они также предоставили депутатский мандат самой молодой в истории Америке конгрессвумен Александрии Окасио-Кортес. При этом палата представителей в ближайшие два года будет преимущественно демократической или, как говорят в Штатах, «синей», а вот большинство в сенате осталось за «красными» республиканцами.

Новый конгресс работает всего два дня, но уже стало ясно, по каким дисциплинам рекордов ему не видать. Оказывается, этническое, религиозное, гендерное и сексуальное многообразие не защищает от суровой повседневности политической работы: дешевых трюков для раздувания собственной популярности за счёт репутации своей партии и простого предательства. И все это в ситуации глубокого политического кризиса.

В ситуации, когда лидеры партий продолжают давить друг на друга и ждать, кто первый сломается, некоторые новоиспечённые народные избранники не желают ждать и уже развивают собственные политические проекты.

Среди демократов на этом поприще отличилась уже упомянутая Окасио-Кортес, выдвинувшая собственный план налоговой реформы. Этому сверхрадикальному плану вряд ли суждено стать реальностью в ближайшее десятилетие, это скорее агитка, способная рассказать и о самой Александрии, причисляющей себя к социалистам, и о том, в какое именно место марширует современное «левое» движение в Америке.

Вот два пункта плана, исчерпывающе иллюстрирующие его суть. Предлагается ввести прогрессивную шкалу подоходного налога, достигающую 70% для богатейших американцев… а вырученные деньги пустить на развитие «возобновляемых» источников энергии и таким образом за 12 лет полностью прекратить использование ископаемого топлива. Похоже, о бедных, бездомных, больных и безработных социалистам больше беспокоиться не положено. Только о природе-матушке. США страна относительно тёплая, можно и так прожить, тем более что воздух чистый будет.

Несмотря на политическую утопичность и идеологическое банкротство, план Окасио-Кортес привлекает массу внимания крупных американских СМИ, что, в свою очередь, привлекает на ее сторону все больше сторонников как вне Вашингтона, так, должно быть, и внутри него. Ввиду повсеместно победившей в Штатах политкорректности и слепоты в отношении цвета, возраста и вероисповедания, необходимо предположить, что все вышеуказанные процессы никак не связаны с тем, что радикальная Александрия — 29-летняя девушка с едва ли не модельной внешностью…

В Палате представителей, таким образом, создаётся необъявленное противоборство умеренной и прагматичной 78-летней Нэнси Пелоси и радикальной молодой Окасии-Кортес. При этом Пелоси — спикер палаты — по существу своего положения будет вынуждена идти и на те или иные компромиссы с Трампом и работать в парадигме «политика — искусство возможного», тогда как ее молодая соперница и ее стремительно создающийся маленький блок радикалов может все следующие два года фонтанировать обреченными на провал идеями и обвинять во всех невзгодах зашоренные взгляды уставших от жизни и погрязших в интригах коллег по партии.

Прямая дорога к горячей любви уставшей от «скучной политики» либеральной молодежи крупных американских городов и студенческих центров.

«Первая ласточка» такого развития событий уже улетела и попала на все передовицы американской прессы. В один и тот же день Нэнси Пелоси заявила, что демократы не собираются запускать процедуру импичмента, пока не появятся однозначные доказательства, а молодая впервые выбранная в конгресс Рашида Тлаиб публично похвасталась, что обещала сыну, что «мы импичнем это ё%@#я».

В сенате в то же время тоже не обошлось без попытки раскола большинства. Новоиспеченный сенатор республиканец Митт Ромни за день до принятия присяги выступил с программной статьей в газете «Вашингтон пост». Ключевая часть статьи посвящена тому, как Дональд Трамп не соответствует моральному облику президента великих Соединенных Штатов, не является для всего мира лучом света в темном царстве тирании и варварства и не выражает каждым мускулом лица всех американских ценностей разом. Не составляет большого труда угадать, на кого именно намекает Ромни, сам дважды неудачно баллотировавшийся в президенты.

Нынешний сенатор от штата Юта и бывший губернатор штата Массачусетс Ромни долгие годы позиционировал себя как олицетворение идеала американских консерваторов. Религиозность, семейственность, сдержанность и мужественность. В президентской гонке 2012 года его разгромил идущий на второй срок Обама, в 2016 он сошёл с дистанции не дойдя даже до официальной номинации от республиканской партии. Известно кто дошёл… Правда, перед недавними выборами в rонгресс Трамп публично поддержал Ромни и была надежда, что обойдётся…

Но не обошлось. После смерти Джона Маккейна определённая группа республиканцев — суровые блюстители морали и в то же время сторонники менее резких политических движений — осталась без лидера, и Ромни спешит занять это место. Какое-то время казалось, что вся партия под полным контролем президента, теперь же всё может измениться. Мятежному праведнику достаточно найти ещё трёх сенаторов, которые не побоятся пойти против Трампа, и Ромни сможет блокировать любое решение республиканского большинства в сенате. А даже если это ему не удастся, для критики поведения президента всегда найдутся благодарные слушатели среди наиболее ортодоксальных консерваторов, а значит небольшой, но постоянный приток популярности Ромни обеспечен.

Таким образом и президент с республиканцами, и находящаяся в оппозиции демократическая партия столкнулись с одинаковыми проблемами: пока верные курсу партии функционеры практически полностью заняты переваливанием на чужую голову вины за остановку правительства, отщепенцы активно зарабатывают личные политические очки, попутно заставляя своих менее предприимчивых товарищей выглядеть мелочными крючкотворами, бодающимися за 5 миллиардов долларов в то время, как под угрозой оказались моральный облик Штатов и судьба многострадальной планеты.

Однако, не смотря на заверения Трампа, длительная остановка правительства весьма маловероятна. Одна из сторон должна уступить. В крайнем случае, как уже обмолвился президент, он готов ввести в стране режим чрезвычайного положения и построить стену за счёт средств и полномочий, предусмотренных на этот случай. С некоторой точки зрения, такой вариант даже будет оптимальным, ведь он подразумевает, что стена таки будет возведена, а демократам не придётся публично признавать поражение.

В этой ситуации абсолютной концентрации всех сил вашингтонских деятелей на разрешении кризиса и удержании своих партий от распада на фракции любые стимулы и вызовы извне Соединенных Штатов воспринимаются как второстепенные, а значит прогресса новой стратегии Трампа во внешней политике придётся ещё подождать. Так или иначе, битва за президентство 2020 началась, и права на ошибку больше нет ни у кого.

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