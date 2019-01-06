Воскресенье, 6 Января 2019 года
17:35:52 МСК

Рейтинг президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина вырос на фоне сближения с КНДР

Политика

Ранее уровень поддержки непрерывно снижался на протяжении нескольких недель

Рейтинг президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина вырос на фоне сближения с КНДР
Иван Шилов © ИА REGNUM
Мун Чжэ Ин

Сеул, 6 января 2019, 17:33 — REGNUM  Рейтинг президента Республики Корея Мун Чжэ Ина прекратил падение и вновь начал расти. Южнокорейцы ожидают в 2019 году дальнейшего сближения с Северной Кореей, и Мун Чжэ Ин может сыграть в этом процессе ключевую роль. Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, в начале января 2019 года президента поддерживали 47,9% опрошенных — на 2% больше, чем в конце 2018 года. Такие данные были получены по результатам исследования, проведённого службой Realmeter. В конце декабря был зафиксирован рекордно низкий рейтинг, что было вызвано недовольством внутренней политикой Мун Чжэ Ина — главным образом, ухудшающимся экономической ситуацией в стране. В то же время, успешная внешняя политика отвлекает южнокорейцев от внутренних проблем: в сентябре, во время третьей встречи лидеров Северной и Южной Кореи, когда Мун Чжэ Ин лично посетил Пхеньян, его уровень поддержки достиг 77,4%. Таким образом, новые саммиты и видимый прогресс на межкорейском направлении могут вновь вернуть Мун Чжэ Ину популярность.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить