Рейтинг президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина вырос на фоне сближения с КНДР

Сеул, , 17:33 — REGNUM Рейтинг президента Республики Корея Мун Чжэ Ина прекратил падение и вновь начал расти. Южнокорейцы ожидают в 2019 году дальнейшего сближения с Северной Кореей, и Мун Чжэ Ин может сыграть в этом процессе ключевую роль. Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, в начале января 2019 года президента поддерживали 47,9% опрошенных — на 2% больше, чем в конце 2018 года. Такие данные были получены по результатам исследования, проведённого службой Realmeter. В конце декабря был зафиксирован рекордно низкий рейтинг, что было вызвано недовольством внутренней политикой Мун Чжэ Ина — главным образом, ухудшающимся экономической ситуацией в стране. В то же время, успешная внешняя политика отвлекает южнокорейцев от внутренних проблем: в сентябре, во время третьей встречи лидеров Северной и Южной Кореи, когда Мун Чжэ Ин лично посетил Пхеньян, его уровень поддержки достиг 77,4%. Таким образом, новые саммиты и видимый прогресс на межкорейском направлении могут вновь вернуть Мун Чжэ Ину популярность.