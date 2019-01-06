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ВМФ Южной Кореи провели первые военные учения в 2019 году

Политика

Манёвры были запланированы ещё в прошлом году

ВМФ Южной Кореи провели первые военные учения в 2019 году
Иллюстрация: Navy.mil
ВМФ Южной Кореи

Сеул, 6 января 2019, 18:23 — REGNUM  Корабли военно-морского флота Республики Корея впервые в 2019 году провели учения; они прошли 4 января к югу от морской разграничительной линии с КНДР. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Целью учений было поддержание боеспособности войск, заявили в министерстве обороны. В манёврах приняли участие несколько боевых кораблей, в том числе — фрегат «Чхонбок» водоизмещением 2500 тонн, а также один вертолёт. Программа учений включала отработку взаимодействия различных частей и подразделений ВМФ и стрельбы с применением пушечного вооружения.

Примечательно, что учения прошли на фоне нормализации отношений между двумя странами и общей стабилизации обстановки на Корейском полуострове. Также опасения вызывает тот факт, что военные манёвры походили вблизи буферной разграничительной линии, которая была определена в ходе встречи на высшем уровне в сентябре 2018 года.

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Зарубежная хроника
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