ВМФ Южной Кореи провели первые военные учения в 2019 году

Сеул, , 18:23 — REGNUM Корабли военно-морского флота Республики Корея впервые в 2019 году провели учения; они прошли 4 января к югу от морской разграничительной линии с КНДР. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Целью учений было поддержание боеспособности войск, заявили в министерстве обороны. В манёврах приняли участие несколько боевых кораблей, в том числе — фрегат «Чхонбок» водоизмещением 2500 тонн, а также один вертолёт. Программа учений включала отработку взаимодействия различных частей и подразделений ВМФ и стрельбы с применением пушечного вооружения.

Примечательно, что учения прошли на фоне нормализации отношений между двумя странами и общей стабилизации обстановки на Корейском полуострове. Также опасения вызывает тот факт, что военные манёвры походили вблизи буферной разграничительной линии, которая была определена в ходе встречи на высшем уровне в сентябре 2018 года.