Организация Американских Государств созывает экстренный саммит по Никарагуа

Манагуа, , 17:17 — REGNUM Председатель Постоянного совета ОАГ (Организация Американских Государств) Карлос Кальес Кастильо назначил на 11 января внеочередное совещание, которое будет посвящено Никарагуа. Это было сделано по требованию Генерального секретаря Организации Луиса Альмагро, который заявил в конце декабря: «Мы вынуждены инициировать применение положений Межамериканской демократической хартии в отношении Никарагуа».

Как сообщило аргентинское агентство «Инфобае» со ссылкой на ОАГ, положения так называемой «демократической статьи» Хартии применяются, когда в государстве — участнике Организации имеет место нарушение демократического порядка. В результате членство соответствующего государства в ОАГ может быть приостановлено.

В соответствии со статьёй 20 Хартии Генеральный секретарь или любое государство — член ОАГ имеет право экстренно созвать Постоянный Совет для оценки ситуации. Если в ходе внеочередной сессии Генеральной Ассамблеей ОАГ будет установлено, что в одной из стран-участниц произошло нарушение демократического порядка, а дипломатические меры оказались безрезультатны, Генеральная Ассамблея вправе вынести на голосование решение о приостановлении членства данной страны в Организации. Для принятия данного решения требуется, чтобы за него проголосовало минимум 2/3 участников объединения.