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Езиды призывают США не выводить войска из Сирии

Политика

Езиды настоятельно призывают США не выводить войска из Сирии, так как это может привести к возвращению ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в регион

Дамаск, 6 января 2019, 17:04 — REGNUM  5 января езиды настоятельно призвали США не выводить свои войска из Сирии. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, езиды, являющиеся национальным меньшинством в Сирии, опасаются возвращения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территорию страны, что подвергнет их смертельной опасности.

Источник добавляет, что во время контроля террористической группировки над частью территории Сирии было убито более трех тысяч езидов, а семь тысяч девушек стали жертвами сексуального насилия.

Ранее США назвали преступления, которые совершили террористы против езидов, актом геноцида.

«Вывод американских войск из Сирии не только подвергнет опасности меньшинства на территории страны, но и может привести к восстановлению позиций ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в регионе», — заявил представитель «Свободной ассоциации езидов», базирующейся в Нидерландах.

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Зарубежная хроника
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