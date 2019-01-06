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СМИ: сотрудничают ли Египет и Израиль в борьбе с боевиками на Синае

Политика

В интернете появилась информация о том, что Египет и Израиль сотрудничают в области борьбы с боевиками на Синайском полуострове, что, очевидно, стало причиной нежелания Каира допустить трансляцию интервью президента

Каир, 6 января 2019, 17:20 — REGNUM  5 января в интернете появилась информация о том, что Египет и Израиль сотрудничают в области борьбы с вооруженными группировками на Синайском полуострове. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, наличие подобного заявления в интервью египетского президента Абдул-Фаттаха Халил Ас-Сиси стало причиной нежелания египетских властей допустить трансляцию интервью, которое Ас-Сиси дал американскому каналу СBS. 4 января правительство Египта направило официальную просьбу каналу не публиковать видео.

Ранее Каир отрицал сотрудничество с Израилем на Синае — территории, где Египет на протяжении долгих лет ведет борьбу с боевиками, пребывающих туда преимущественно из Сектора Газа и замеченных в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Источник добавляет, что между президентом Египта и премьер-министром Израиля проходят регулярные встречи, которые, однако, не освещаются в египетских СМИ, так как большая часть населения Египта не поддерживает идею тесного сотрудничества двух стран.

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Зарубежная хроника
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