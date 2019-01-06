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ОАЭ выделят Пакистану 6,2 миллиарда долларов кредита

Политика

ОАЭ поможет Пакистану справиться с кризисом дефицита платёжного баланса

ОАЭ выделят Пакистану 6,2 миллиарда долларов кредита
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Доллар

Исламабад, 6 января 2019, 16:43 — REGNUM  Наследный принц Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Шейх Мухаммед бин Зайед Аль-Нахиян планирует в ближайшие дни посетить Пакистан для переговоров об экономической помощи.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, ОАЭ планируют выделить Пакистану кредит на сумму 6,2 миллиарда долларов. Первая часть кредита, 3 миллиарда долларов, будет размещена на счетах Государственного банка Пакистана (центробанк), другая — 3,2 миллиарда долларов — будет выделена в виде поставок нефтепродуктов в рассрочку.

Напомним, что по похожей схеме действует Саудовская Аравия. В рамках договорённостей с Пакистаном, Эр-Рияд выделил 3 миллиарда долларов кредита наличными, а также 3 миллиарда рассрочкой за поставки нефтепродуктов.

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Зарубежная хроника
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