ОАЭ выделят Пакистану 6,2 миллиарда долларов кредита

Исламабад, , 16:43 — REGNUM Наследный принц Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Шейх Мухаммед бин Зайед Аль-Нахиян планирует в ближайшие дни посетить Пакистан для переговоров об экономической помощи.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, ОАЭ планируют выделить Пакистану кредит на сумму 6,2 миллиарда долларов. Первая часть кредита, 3 миллиарда долларов, будет размещена на счетах Государственного банка Пакистана (центробанк), другая — 3,2 миллиарда долларов — будет выделена в виде поставок нефтепродуктов в рассрочку.

Напомним, что по похожей схеме действует Саудовская Аравия. В рамках договорённостей с Пакистаном, Эр-Рияд выделил 3 миллиарда долларов кредита наличными, а также 3 миллиарда рассрочкой за поставки нефтепродуктов.