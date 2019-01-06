Пакистанская оппозиция: в стране идёт настоящая «охота на ведьм»

Исламабад, , 16:57 — REGNUM 5 января председатель оппозиционной «Пакистанской народной партии» Билавал Бхутто Зардари выступил по случаю дня рождения своего покойного деда, бывшего премьер-министра страны Зульфикара Али Бхутто.

Оппозиционный лидер заявил, что в современном Пакистане ведётся «настоящая охота на ведьм», направленная против оппозиции, а антикоррупционная служба выполняет задания правящей партии по истреблению политических оппонентов. Все это, по мнению Бхутто, говорит о едва скрываемом авторитаризме правящей партии, которую «привели к власти» военные.

Бхутто пообещал, что, несмотря на все угрозы, его партия продолжит борьбу за демократические свободы по заветам его деда, казнённого военными путчистами.