Лидера Пакистанской мусульманской лиги Шахбаза Шарифа обвинили в коррупции

Исламабад, , 17:36 — REGNUM Национальное бюро отчётности Пакистана (антикоррупционная служба) сообщила суду в Лахоре (провинция Панджаб), что против председателя партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» Шахбаза Шарифа готовится новое обвинение в коррупции.

Оппозиционный лидер и брат бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа обвиняется в том, что в бытность главным министром провинции Панджаб он использовал своё служебное положение, чтобы возвести дополнительные системы водоотвода. Система, которая обошлась налогоплательщикам в 200 миллионов рупий (100 миллионов рублей), использовалась в интересах сахарных заводов «Рамзан», принадлежащих сыновьям Шахбаза Шарифа.

Ранее оппозиционный лидер уже был обвинен в коррупции и даже заключён под стражу, однако по требованию парламента был выпущен для политических слушаний в нижней палате.