Глава МИД Индии: хинди обогащает и развивает индийскую культуру

Нью-Дели, , 17:12 — REGNUM Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж высоко оценила вклад хинди в обогащение и развитие культуры Индии, повышение сплоченности страны. По сообщению индийского новостного издания «Навбхарат таймс», глава внешнеполитического ведомства Индии заявила, что хинди стремительно набирает популярность и в других странах.

Выступая на 82-м конгрессе «Совета по распространению хинди в Южной Индии» в городе Ченнаи 5 января, Сушма Сварадж подчеркнула ту важную роль, которую язык хинди играет в объединении жителей Индии. По мнению министра иностранных дел Индии, позитивным трендом является рост использования данного языка в социальных сетях, на телевидении и в печатных изданиях.

Сушма Сварадж также высоко оценила вклад лидеров правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) в популяризацию языка хинди. Глава МИД Индии отметила, что Атал Бихари Ваджпаи, первый деятель БДП на посту премьер-министра страны, также стал первым индийским лидером, который выступил на сессии Генеральной ассамблеи ООН с речью на хинди. Отметим, что нынешний премьер-министр Индии и лидер БДП Нарендра Моди также традиционно выступает на международных форумах на хинди.