Правительство Бутана обнародовало бюджет на 2019 год

Тхимпху, , 18:19 — REGNUM Правительство Бутана обнародовало бюджет на 2018 — 19 финансовый года, который будет составлять 47,7 млрд. нгултрумов (примерно 681 млн. долларов).

По оценочным данным общие расходы на первый год 12-го пятилетнего плана составят 45 млрд. нгултрумов, причем 29 млрд. это текущие расходы, а 16 млрд. — капитальные. В эту сумму не включено погашение и предоставление займов.

По информации бутанского новостного агентства Kuensel, имеющиеся в стране ресурсы и внутренние доходы, вместе с иностранными грантами оцениваются в 39,9 млрд. нгултрумов.

В результате чего в 2018−19 финансовом году бюджетный дефицит может достичь 5,2 млрд. нгултрумов или 2,7% ВВП. Для его покрытия правительство собирается привлекать заемные средства.