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Правительство Индии предоставит Бутану 57,5 млн долларов

Политика

Правительство Индии предоставит Бутану 57,5 млн. долларов в качестве поддержки двусторонней торговли в рамках 12-го пятилетнего плана развития

Правительство Индии предоставит Бутану 57,5 млн долларов
impradip
Бутан

Нью-Дели, 6 января 2019, 20:49 — REGNUM  «Индийское правительство сообщило, что в ближайшем будущем налог на товары и услуги не будет отменен. В связи с этим Индия предоставит нам 4 млрд. нгултрумов (примерно 57,5 млн. долларов) в качестве стимулирования двусторонней торговли», — заявил журналистам премьер-министр Бутана Лотай Тшеринг.

«Эти деньги предназначены нашему правительству для увеличения конкурентоспособности бутанских товаров на международном рынке, а в частности, на индийском рынке», — добавил политик.

По информации бутанского новостного агентства BBS, ранее, в 2018 году, правительство Бутана попросило освободить экспортные товары от налога. Однако центральное правительство Индии заявило, что отмена налога невозможна на законодательном уровне.

Напомним, что Индия ввела налог на товары и услуги в июле 2017 года.

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Зарубежная хроника
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