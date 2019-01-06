Начальник штаба ВМС Франции посетит Индию на фоне скандального дела Рафалей

Нью-Дели, , 11:53 — REGNUM Официальные представители ВМС Индии сообщили, что начальник штаба ВМС Франции Кристоф Празюк посетит Индию с трехдневным визитом. Его визит запланирован с 7 по 9 января.

Сообщается, что вице-адмирал Кристоф Празюк проведет встречу со своим коллегой из Индии адмиралом Сунилом Ланбой.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», индийские военные хотят закупить 57 истребителей для осуществления операций с авианосца.

Данный визит происходит на фоне обвинений от оппозиционных партий в сторону правительства Индии о хищении средств в сделке по покупке французских многоцелевых истребителей Рафаль.