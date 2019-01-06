Воскресенье, 6 Января 2019 года
11:53:49 МСК

Начальник штаба ВМС Франции посетит Индию на фоне скандального дела Рафалей

Политика

На фоне обвинений в сторону правительства по делу Рафалей, начальник штаба ВМС Франции Кристоф Празюк посетит Индию с трехдневным визитом

Нью-Дели, 6 января 2019, 11:53 — REGNUM  Официальные представители ВМС Индии сообщили, что начальник штаба ВМС Франции Кристоф Празюк посетит Индию с трехдневным визитом. Его визит запланирован с 7 по 9 января.

Сообщается, что вице-адмирал Кристоф Празюк проведет встречу со своим коллегой из Индии адмиралом Сунилом Ланбой.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», индийские военные хотят закупить 57 истребителей для осуществления операций с авианосца.

Данный визит происходит на фоне обвинений от оппозиционных партий в сторону правительства Индии о хищении средств в сделке по покупке французских многоцелевых истребителей Рафаль.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить