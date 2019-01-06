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«Роскосмос» не получил уведомление NASA об отмене визита Рогозина

Политика

5 января 2019 г. пресс-секретарь NASA Меган Пауэрc заявила, что визит главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США отложен на неопределенный срок

Москва, 6 января 2019, 11:48 — REGNUM  Официальное уведомление от NASA об отмене приглашения в США главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в российской госкорпорации пока не получили. Об этом сообщил официальный представитель госкорпорации в интервью РИА Новости.

«NASA еще не уведомило «Роскосмос», — сказал источник, добавив, что госкорпорация пока не можем сделать никакого официального заявления.

Как передавало ИА REGNUM, 5 января 2019 г. пресс-секретарь NASA Меган Пауэрc заявила, что визит главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США, запланированный на февраль 2019 года, отложен на неопределенный срок.

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