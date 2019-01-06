Косово приветствует нового главу комитета конгресса США по внешним связям

Приштина, , 17:08 — REGNUM 4 декабря Элиот Энгель был назначен на должность главы комитета Конгресса США по внешним отношениям.

Как сообщает албанское новостное агентство «Телеграфи», данное назначение оживленно приветствовали лидеры Албании и Косово.

«Избрание конгрессмена и нашего большого друга Элиота Энгеля на пост главы комитета по внешним отношениям Конгресса США — замечательная новость для Косово», — заявил премьер-министр частично признанной республики Рамуш Харадинай.

Глава Кувенда (парламента) Косово Грамоз Ручи заявил: «Энгель является защитником дела албанцев Косово и Албании уже в течении тридцати лет.

Ещё когда Энгель был самым молодым конгрессменом, тридцать лет назад, молодой американо-албанский бизнесмен Гарри Байрактари постучался в двери его офиса в Вестчестере в Нью-Йорке, чтобы обсудить местечко под названием Косово.

Эта встреча положила начало сотрудничеству, продолжающемуся и по сей день.

Албанцы в Косово и в Албании помнят об активной роли, которую сыграли США в деле Косово в конце прошлого тысячелетия и считают назначение Энгеля свидетельством того, что США примут непосредственное участие в подписании окончательного соглашения между Сербией и Косово».