«Сербский список» не встраивается в работу правительственных органов Косово

Приштина, , 11:45 — REGNUM Министр труда и социального благополучия частично признанной республики Косово и одновременно глава Демократической прогрессивной партии Ненад Рашич в интервью для радио «Свободная Европа» заявил, что «Сербский список», особенно в 2018 году, активно старается отвратить местных сербов от сотрудничества с государственными институтами Косово и интеграции в местное сообщество.

По его словам, причиной этого является то, что «Сербский список» ставит своей задачей не защиту интересов сербского меньшинства в Косово, а продвижение интересов Белграда, который и стал инициатором создания этой партии.

По словам Рашича, деятели из «Сербского списка» преуменьшают значение государственных институтов Косово в глазах местных сербов, однако используют все возможности данных институтов в интересах одной группы.

В марте 2018 года представители «Сербского списка» заявили о выходе из правительства Косово из-за ареста и отстранения от должности главы управления по делам Косово в правительстве Сербии Марко Джурича. Правда, несколько позже они вернулись к работе на своих должностях, однако по их словам, это было связано с завершением технических процедур, передает радио «Свободная Европа». В ноябре 2018 года мэры четырех сербских муниципалитетов на севере Косово объявили об отставке из-за введения правительством таможенного тарифа 100% на товары сербского происхождения.

Напомним, «Сербский список» — политическая партия, представляющая интересы косовских сербов. Она создана в 2014 году в результате переговоров между Косово и Сербией. На досрочных парламентских выборах в июне 2017 года «Сербский список» занял 10 мест в Парламенте Косово. Кроме того, в ноябре того же года в результате местных выборов кандидаты от сербского списка заняли посты глав 10 муниципалитетов с преобладанием сербского населения.