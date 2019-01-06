Минобороны РФ сообщило о нарушениях режима прекращения огня в Сирии

Москва, , 11:25 — REGNUM Российская часть совместной с Турцией комиссии по перемирию в Сирии за прошедшие сутки зафиксировала три случая нарушения режима прекращения огня на территории страны. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны России, опубликованном на официальном сайте военного ведомства.

«Российской частью представительства … зафиксировано три случая стрельбы в провинциях: Алеппо — 1, Идлиб — 2», — говорится в сообщении.

Отмечается, что турецкой частью представительства зафиксировано 23 случая стрельбы: в провинциях Идлиб — 13, Хама — 5, Латакия — 3, Алеппо — 2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на территории Сирии были созданы зоны деэскалации в соответствии с меморандумом, подписанным 4 мая 2017 года РФ, Турцией и Ираном.

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