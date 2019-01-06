Н – независимость: ЛНР и ДНР отгородились друг от друга законами

Юрий Ковальчук, , 11:18 — REGNUM

Одним из предвыборных обещаний нынешнего главы ДНР Дениса Пушилина была отмена границы и таможни между непризнанными республиками. Инициативу поддержал глава ЛНР Леонид Пасечник. Долгожданный шаг в сторону интеграции ЛДНР обещали осуществить до конца 2018 года, однако обещание не выполнили. Оказалось, что сделать это очень непросто, так как ЛНР и ДНР фактически являются двумя независимыми и самостоятельными государствами — по крайней мере, воспринимают друг для друга таким образом.

На первый взгляд само существование границы и таможни между непризнанными республиками является абсурдом (еще больший маразм — таможенные пошлины, правительство ЛНР и ДНР упразднили только в апреле 2018 года). Однако если копнуть немного глубже, становится очевидным, что ситуация является еще более запущенной и сложной, чем может показаться на первый взгляд.

Удивительно, но республики Новороссии не только не едины, но и де-юре живут как два независимых друг от друга государства. У них совершенно разное законодательство, разная судебно-правовая система, есть существенные отличия в конституциях и структуре правительства. Например, Луганск экономит на Народном Совете, в котором 50 депутатов, в то время как в ДНР их 100.

Это невероятно, но согласно букве закона, для того, чтобы жениться на дончанке, гражданину ЛНР придется предоставить документ о том, что он стоит на миграционном учете МВД ДНР и находится на территории соседней республики «законно». Данная норма распространяется и на россиян и теоретически должна распространяться и на граждан Украины. Как эти нормы реализуются на практике — зависит от исполнительности каждого отдельного бюрократа, что чревато для населения массой неприятных моментов.

Даже для того, чтобы просто упразднить таможню между ЛНР и ДНР, для начала необходимо провести серьезную работу по согласованию таможенного кодекса, который в Луганске проработан значительно глубже и содержит почти на сотню статей больше, чем аналогичный документ в ДНР. Кроме того, придется разрабатывать отдельные нормы именно для внутреннего пользования, потому что статьи, рассчитанные на границу с Украиной и РФ, никто менять не станет.

Есть существенные отличия в правовом регулировании по конституциям ДНР и ЛНР. К примеру, в ЛНР, в отличие от соседней республики, запрещена продажа земли, зато в ДНР теоретически разрешено делопроизводство на украинском языке. Глава ДНР имеет гораздо больше полномочий в отличие от своего луганского коллеги, а в ЛНР значительная часть этих полномочий возложена на председателя Совета министров. Есть отличия в реализации избирательного права (в ДНР заключенные не имеют права голосовать) и во многих других аспектах.

Само по себе законодательство ЛДНР представляет из себя причудливый гибрид из украинских, российских и локальных законов, зачастую практически полностью тождественных украинским или российским аналогам. В республиканском законодательстве отсутствует ряд весьма значимых кластеров — например, в Донецке по сей день живут, пользуясь украинским административным кодексом. Что мешает принять свой, остается загадкой, но упустив из виду те или иные аспекты человеческой жизни, в других моментах республиканские законодатели проявили недюжинную фантазию. Например, разработали детальное законодательство, регламентирующее пользование воздушным пространством. Несмотря на отсутствие аэропортов, войну и закрытое небо над Донбассом.

Свою безудержную фантазию местные депутаты проявляют уже пятый год, причем делают это, абсолютно не задумываясь о том, чтобы взаимно согласовывать и унифицировать законодательные и нормативные акты. Почему в отсутствие войны депутаты ЛНР и ДНР игнорируют друг друга и вполне здравую мысль об интеграции республик — загадка.

В июле 2018 года Денис Пушилин, возглавлявший на тот момент Народный Совет ДНР, заявил о намерении «синхронизировать законодательство ЛНР и ДНР на 80−85%». Политик признал, что это крайне сложная работа, так как в предыдущие годы правительство непризнанных республик принимало законы «без оглядки друг на друга». В дальнейшем эта светлая мысль была благополучно забыта; насколько известно, сейчас подобная работа не ведется даже в сфере унификации таможенного законодательства.

Разумеется, все это не может не сказываться на населении республик. В последнее время становятся заметны определенные нюансы и различия в ценообразовании, правилах растаможивания автомобилей, функционировании государственных институтов и т. д. Пока эта разница не критична, но со временем разрыв будет увеличиваться и делать непростую жизнь жителей Новороссии еще более сложной. Если, конечно, законодательные органы ЛНР и ДНР не пересмотрят своего не в меру спокойного отношения к вопросу интеграции республик.

Впрочем, говорить об интеграции сегодня явно преждевременно — в отличие от относительно спокойной социально-политической ситуации в ЛНР, в Донецке продолжают накаляться страсти. В ноябре 2017 года процесс переформатирования власти прошел в Луганке быстро и бескровно. Чиновникам на местах доходчиво объяснили, что можно, а чего нельзя и с тех пор в ЛНР царит завидная гармония, а если былые схемы продолжают работать, то происходит все весьма тихо и незаметно.

Начавшийся после убийства экс-главы ДНР Александра Захарченко процесс передела власти в Донецке происходит по сей день и со временем ситуация становится лишь более взрывоопасной. Пока конкуренты «шатают» правительство во главе с Денисом Пушилиным, его подчиненные, являющиеся тяжелым наследием предыдущей власти, подливают масла в огонь на ровном месте, устраивая скандалы и распри.

Тем временем, в изначально более состоятельном Донецке жизнь стала на 20−30% дороже, чем в традиционно бедном Луганске. Подорожали практически все продукты. Чтобы сдержать рост цен и упредить продовольственный кризис, Народный Совет ринулся принимать новые законы, вновь позабыв согласовывать их с своими ближайшими соседями — разрыв между республиками увеличивается…

Рано или поздно ситуация достигнет точки, когда абсурд начнет зашкаливать и многочисленные стоны трудящихся заставят кураторов обратить внимание на проблему и, в свою очередь, заставить власти Донецка и Луганска начать процесс унификации законодательства. Увы, вполне вероятно, что происходить это будет в лучших традициях и под лозунгом «пятилетку — за три дня» и, в итоге, из украино-российско-новороссийского законодательства местные политики сплетут клубок, распутывать который придется еще десятилетие. Или же разрубить, подобно Гордиеву узлу.