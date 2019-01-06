Трамп о переговорах по отмене «шатдауна»: «Никакого прогресса не было»

Вашингтон, , 08:58 — REGNUM Представители администрации президента США и члены Демократической партии не смогли договориться относительно принятия федерального бюджета и отмены «шатдауна». Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

«Никакого прогресса (на переговорах) не было, — написал Трамп. — Вторая встреча назначена на завтра (7 января)».

Как передавало ИА REGNUM, 22 декабря 2018 г. в США началась частичная приостановка работы правительства страны. Конгрессмены не могут договориться, прописать ли в бюджетных расходах затраты на стену на границе с Мексикой.

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3 января 2019 г. глава Белого дома Дональд Трамп заявил о том, что «шатдаун» продлится до тех пор, пока конгрессмены США не согласуют статью бюджета о расходах на «стену».

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