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Трамп о переговорах по отмене «шатдауна»: «Никакого прогресса не было»

Политика

22 декабря 2018 г. в США началась частичная приостановка работы правительства страны

Трамп о переговорах по отмене «шатдауна»: «Никакого прогресса не было»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 6 января 2019, 08:58 — REGNUM  Представители администрации президента США и члены Демократической партии не смогли договориться относительно принятия федерального бюджета и отмены «шатдауна». Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

«Никакого прогресса (на переговорах) не было, — написал Трамп. — Вторая встреча назначена на завтра (7 января)».

Как передавало ИА REGNUM, 22 декабря 2018 г. в США началась частичная приостановка работы правительства страны. Конгрессмены не могут договориться, прописать ли в бюджетных расходах затраты на стену на границе с Мексикой.

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3 января 2019 г. глава Белого дома Дональд Трамп заявил о том, что «шатдаун» продлится до тех пор, пока конгрессмены США не согласуют статью бюджета о расходах на «стену».

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