В поселке Тикси появится военный городок Северного флота

п.г.т. Тикси, Якутия, , 05:57 — REGNUM Военный городок Северного флота построят в Якутии на побережье моря Лаптевых, в поселке Тикси. Первый этап строительства военной инфраструктуры подходит к концу, передает 6 января ТК «Звезда».

Активная фаза строительства городка началась в августе 2018 года. Он предназначен для военнослужащие ПВО и ВКС Северного флота.

Проект предусматривает возведение 11 объектов, среди которых общежитие, административный корпус, дизельная электростанция и прочее. Между всеми строениями соорудят крытые переходы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года в условиях Арктической зоныроссийские военные строители ввели в эксплуатацию более 500 объектов. В их числе здания и сооружения на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, на острове Котельный архипелага Новосибирские острова, а также на острове Врангеля и на мысе Шмидта.

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