Мадуро принесет присягу, но не парламенту Венесуэлы

Каракас, 6 января 2019, 04:55 — REGNUM Лидер Венесуэлы Николас Мадуро, новый президентский срок которого должен начаться 10 января, не будет приносить присягу оппозиционному парламенту, а присягнет верховному суду. Об этом заявил глава Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо, сообщает портал Nacional.
Кабельо подчеркнул, что парламент лишился легитимности из-за «неуважения к конституции и другим ветвям власти».
Мадуро опирается на Национальное учредительное собрание, включающее его сторонников, вместо фактически отстраненного от политической системы парламента — Национальной ассамблеи Венесуэлы.
Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента в Венесуэле, переживающей экономический и политический кризис, прошли в мае 2018 года. Николас Мадуро набрал более 67% голосов, лидер оппозиции Анри Фалькон — около 21%.
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