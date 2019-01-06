Сенаторы США признали: Украина — неуправляемая проблема

Вашингтон, , 04:27 — REGNUM Украина представляет неуправляемую проблему для США и стран Евросоюза. Об этом заявили американские сенаторы-республиканцы во время встречи с представителями ряда украинских общественных организаций, сообщает International Policy Digest.

Так, сенаторов беспокоит рост на Украине агрессии и радикальных настроений, а также то, что альтернативный взгляд на ситуацию в стране отвергается. Американские политики раскритиковали Киев за непродуктивное ведение дел и за выбранный президентом Петром Порошенко способ преследования оппонентов.

Силовики на Украине используются для решения политических задач, а суды — для борьбы с оппонентами, говорится в публикации. Так, суд над экс-президентом Виктором Януковичем сенаторы назвали «пародией».

Белый дом готовит ряд мер в связи с ситуацией на Украине, отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политолог Андрей Видишенко заявил, что Киев платит чересчур высокую цену за американскую военную помощь. За поддержку Украина должна оказывать властям США определенные услуги, которые зачастую не совпадают с национальными интересами.

Читайте также: Украинский эксперт: Киеву военная помощь от США обходится слишком дорого