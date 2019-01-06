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Турция отказалась покупать комплексы Patriot вместо С-400

Политика

Предложение США не включало скидки на поставку комплексов и не предполагало передачу технологий

Анкара, 6 января 2019, 04:11 — REGNUM  Турецкие власти отказались от предложения американской стороны купить зенитно-ракетные комплексы Patriot вместо российских ЗРС С-400 «Триумф». Об этом сообщает турецкое издание Yeni Safak со ссылкой на источники.

Анкара ответила отказом, так как предложение США не включало скидки на поставку комплексов и не предполагало передачу технологий. За российские комплексы Турция заплатит втрое меньше, отмечает газета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская делегация представила властям Турции свое предложение по поставкам ЗРК Patriot. 18 декабря 2018 года оборонное ведомство США объявило об одобрении сделки по продаже Анкаре комплексов Patriot на сумму $3,5 млрд.

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Турция и США
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