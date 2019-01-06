МИД прокомментировал арест гражданина РФ на Марианах

Москва, , 00:51 — REGNUM Российский МИД подтвердил арест гражданина РФ на тихоокеанском острове сотрудниками ФБР. 39-летнего Дмитрия Макаренко задержали в аэропорту острова Сайпан 29 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

«Он был задержан сотрудниками ФБР в аэропорту сразу после прилёта», — говорится в сообщении.

На Северных Марианских островах, имеющих статус неинкорпорированной организованной территории, свободно ассоциированной с США, Макаренко находился с женой, несовершеннолетними детьми и пожилыми родителями. Российские дипломаты узнали об инциденте от родственников мужчины, тогда как американская сторона, нарушив свои обязательства, не уведомила Россию о задержании в положенный трёхдневный срок.

В МИД напомнили, что подобное происходит не впервые. Пренебрежительное отношение к своим международным обязательствам стало для Вашингтона нормой, подчеркнули в ведомстве. Российская сторона требует разъяснения причин ареста и полного соблюдения прав Макаренко. Дипломаты добиваются консульского доступа к гражданину РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, российский гражданин был задержан на острове Сайпан по запросу ФБР по подозрению в незаконном вывозе в Россию военной техники. Бизнесмена Дмитрия Макаренко доставили в американский штат Флорида.

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