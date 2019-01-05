Помпео и Болтон летят на Ближний Восток

Станислав Тарасов, , 22:40 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп после объявления о выходе американских войск из Сирии и частично из Афганистана решил бросить на Ближний Восток солидный дипломатический десант. Государственный секретарь США Майкл Помпео с 8 по 15 января совершит визиты в Бахрейн, Египет, Иорданию, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию. Израиль и Турцию должен посетить помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Дата его визита, правда, пока не объявлена.

Сам по себе вопрос предложенной географии визитов и распределения стран для посещения Помпео и Болтоном выглядит интригующим. Госсекретарю с Анкарой удавалось договариваться по мелочам, на большее он не потянул. Помощник президента позиционирует себя политическим тяжеловесом, демонстрирующем способность к комбинационному мышлению. Но оба числятся в разряде «вашингтонских ястребов». После того, как Трамп заявил о выводе войск из Сирии и частично из Афганистана Помпео замолчал на целые сутки, сообщая потом, что президент принимал решение в результате серьезного совещания с острыми дискуссиями. Нетрудно догадаться, на чьей стороне был глава госдепа. Что касается Болтона, то, как пишет британская газета The Guardian, с ним ситуация остается непонятной. Хотя со ссылкой на дипломатический источник издание утверждает, что помощник «пришел в ярость», узнав о решении своего шефа. Это наводит на мысль, что Болтон не был приглашен на обсуждение вопроса о выводе американских войск.

Поэтому становится очевидным то, что миссии Помпео и Болтона на Ближний Восток приобретают даже с дипломатической точки зрения неполноценный характер, поскольку партнеры, с которыми им придется вести переговоры, понимают, что Трамп вряд ли будет руководствоваться их докладами. Высокопоставленный представитель госдепартамента, говоря о предстоящем визите Помпео на Ближний Восток, заявил, что Вашингтон считает Иран «главной угрозой международной стабильности в регионе», обозначая, что госсекретарь должен попытаться создать новую антиранскую коалицию. Но это не получилось у Трампа, не получится и у Помпео. Особенно сейчас, когда почти все государства региона стали чувствовать ослабление там влияния США. Что касается Болтона, то он, по сообщению The Washington Post, будет пытаться сблизить позиции Турции и Израиля, заманивая турок перспективами «перекладывания после США в Сирии ответственности на Анкару» и обещая в случае необходимости воздушную поддержку и техническое снабжение ее вооруженных сил.

Как пишет в этой связи турецкая газета Sabah, американцы пытаются развалить альянс Турции с Россией и Ираном на сирийском направлении, выводя ее в первую очередь на вероятность военного конфликта с Тегераном. Но Анкара вряд ли решиться на подобные политико-дипломатические кульбиты, тем более что у нее сходные позиции с Ираном в отношении курдов. Тегеран, как и Турцию, не устраивает автономное курдское правление на северо-востоке Сирии. К тому же США уходят, Россия остается. Другое дело, если Болтону удастся обозначить завершение американского «романа» с курдами с обещаниями Анкаре широкого партнерства, чтобы помешать Турции и дальше сближаться с Москвой. Но это всего лишь геополитическая интрига, а не продуманная стратегия. К тому же в Турции антииранскую политику США воспринимают прохладно. Хотя бы потому, что Трамп, выступая с угрожающими заявлениями в адрес Тегерана, почти всегда говорит, что «с удовольствием проведет переговоры с Ираном». Так что в дипломатических портфелях у Помпео и Бонтона на сей раз ничего нет.

Правда, остается многое неясностей относительно причин военного ухода США из Сирии и частично Афганистана. Идут дискуссии, причем, каждый говорит свое, каждая страна смотрит со своих позиций. Но никто не отрицает того, что Вашингтон меняет не только диспозицию на Ближнем Востоке, но и свое место в ней. Ясно и то, что Трамп не хочет углублять вовлеченность США в ситуацию в этом регионе, предпочитая действовать «чужими руками». Но что будет завтра и к чему готовят регион Помпео и Болтон, кого они на сей раз будут пытаться подставлять под удар, чтобы самим на время уйти в тень, не забыв о своих интересах и влиянии, сказать трудно. Не исключено, что мы имеем дело с все же хорошо просчитанными ходами, о смысле и направленности которых мало кто сейчас догадывается. Посмотрим.