Глава МИД Великобритании вмешивается во внутренние дела Ирана — Касыми

Тегеран, , 21:59 — REGNUM Глава МИД Великобритании Джереми Хант вмешивается во внутренние дела Ирана. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщил пресс-секретарь иранского МИД Бахрам Касыми, комментируя заявление британского дипломата о том, что Тегеран удерживает в заключении имеющую двойное гражданство (Ирана и Великобритании) Назанин Захари-Рэдклифф «в дипломатических целях».

«Выражения, использованные британским министром, свидетельствуют о том, что он недостаточно информирован по этому вопросу, — отметил Касыми. — Это является вмешательством во внутренние дела независимой страны».

Пресс-секретарь иранского МИД добавил, что это не первый случай, когда Хант акцентирует внимание на не касающихся Великобритании вопросах.

Как передавало ИА REGNUM, Назанин Захари-Рэдклифф обвиняют в попытках организации государственного переворота в исламской республике. Она была арестована в апреле 2016 года.

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