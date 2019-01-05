Суббота, 5 Января 2019 года
22:04:31 МСК

Глава МИД Великобритании вмешивается во внутренние дела Ирана — Касыми

Политика

Главу МИД Великобритании обвинили во вмешательстве в дела Ирана

Тегеран, 5 января 2019, 21:59 — REGNUM  Глава МИД Великобритании Джереми Хант вмешивается во внутренние дела Ирана. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщил пресс-секретарь иранского МИД Бахрам Касыми, комментируя заявление британского дипломата о том, что Тегеран удерживает в заключении имеющую двойное гражданство (Ирана и Великобритании) Назанин Захари-Рэдклифф «в дипломатических целях».

«Выражения, использованные британским министром, свидетельствуют о том, что он недостаточно информирован по этому вопросу, — отметил Касыми. — Это является вмешательством во внутренние дела независимой страны».

Пресс-секретарь иранского МИД добавил, что это не первый случай, когда Хант акцентирует внимание на не касающихся Великобритании вопросах.

Как передавало ИА REGNUM, Назанин Захари-Рэдклифф обвиняют в попытках организации государственного переворота в исламской республике. Она была арестована в апреле 2016 года.

Читайте также: В Тегеране указали на возможность освобождения Назанин Захари-Рэдклифф

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Правящая династия Великобритании
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить