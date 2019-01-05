Посольство РФ выяснит, не пострадали ли жители РФ из-за стрельбы в США

Вашингтон, , 20:55 — REGNUM Посольство России в США направило запрос в госдеп с целью уточнить, были ли жители страны среди пострадавших при стрельбе в боулинг-клубе Gable House Bowl в штате Калифорния.

«Консульский отдел посольства (РФ) выясняет, были ли среди пострадавших в стрельбе в г. Торрансе… граждане РФ, — говорится в сообщении. — В госдеп направлен соответствующий запрос».

Как передавало ИА REGNUM, 5 января 2019 г. в городе Торранс в боулинг-клубе произошла стрельба. По последним данным, в результате инцидента погибли несколько человек.

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