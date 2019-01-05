Трагедия в Магнитогорске: Медведев подписал распоряжение о выплатах

Москва, , 19:12 — REGNUM Семьям погибших и пострадавшим при обрушении подъезда жилого многоэтажного дома в Магнитогорске направят из резервного фонда около 65 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев.

«Подписано распоряжение о выплатах и пособиях семьям погибших и пострадавшим в результате обрушения жилого дома в Магнитогорске», — написал глава правительства на странице в соцсети Twitter.

По его словам, всего из резервного фонда правительства РФ будет выделено на эти цели около 65 млн рублей.

Как передавало ИА REGNUM, 31 декабря 2018 г. в Магнитогорске после взрыва обрушилась часть многоэтажного дома. Под обломками оказались более 40 человек. Спасатели смогли спасти шестерых человек. Ещё 39 были найдены погибшими.

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