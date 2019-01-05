Эрдоган и Порошенко провели переговоры в Стамбуле

Стамбул, Турция, , 16:55 — REGNUM Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы Украины Петра Порошенко прошла во дворце Вахдеттин в Стамбуле. Об этом сообщает в субботу, 5 января, Anadolu Ajansı со ссылкой на свои источники.

«Встреча лидеров двух стран прошла во дворце Вахдеттин в закрытом для прессы режиме», — передает вещатель.

Отмечается, что переговоры двух лидеров длились один час и 15 минут.

Как передавало ИА REGNUM, украинская делегация прибыла в Стамбул 5 января 2018 г.

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