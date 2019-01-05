Турция планирует взять на себя функции США в Сирии

Анкара, , 16:42 — REGNUM Газета The Washington Post сообщила некоторые детали телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Турции Реджепом Эрдоганом 14 декабря. После этого разговора Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии.

Источник издания на условиях анонимности рассказал, что в ходе данного разговора президенты договорились о том, что Турция должна взять на себя ответственность за борьбу против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и управление территориями, захваченными у террористов.

Затем помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон закрепил новую политику в секретной записке, описывающей уход американских вооруженных сил из Сирии и передачу ответственности Турции. Однако, по мнению источника The Washington Post, ситуация пока еще не урегулирована.

Дальнейшее обсуждение данного вопроса будет продолжено в Анкаре, куда прибудет американская делегация в составе Джона Болтона, спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри и председателя Комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда.

Ключевой вопрос повестки предстоящей встречи — судьба курдских отрядов Народных защитников. Турция относит их террористическим организациям и настаивает на их полном расформировании.