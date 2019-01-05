Пекин, , 15:59 — REGNUM По информации телеканала Fox News, Китайский адмирал предложил топить американские авианосцы в Южно-Китайском море. Таким образом, считает китайский военный, можно будет устранить напряженность в данном регионе.

С данным предложением выступил заместитель главы китайской военной академии контр-адмирал Лоу Юан. Адмирал уверен, что потопление одного американского авианосца приведет к гибели пяти тысяч моряков, а потопление двух авианосцев удвоит это число. Уничтожение двух авианосцев США Лоу Юан считает достаточным для выполнения задачи по снятию напряженности в Южно-Китайском море.

Контр-адмирал также Лоу Юан сказал, что есть «пять краеугольных камней Соединенных Штатов»: их военные, их деньги, их талант, их система голосования и их страх перед противником.

По мнению ряда экспертов, подобные заявления отражают растущую веру в Китай. Кроме этого, китайцы уверены, что американцы при первых признаках подлинных проблем прекратят бой и будут спасаться бегством.

В комментариях к данной статье граждане США предлагали, в частности, за каждый уничтоженный авианосец США уничтожать по десять китайских городов.