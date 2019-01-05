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МИД РФ: Говорить об обмене задержанного гражданина США Пола Уилана ещё рано

Политика

Уилан подозревается в серьезных преступлениях

Москва, 5 января 2019, 15:39 — REGNUM  Ситуация с арестом Федеральной службы безопасности России американского гражданина Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже, очень серьезная. Об этом сегодня, 5 января, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По словам Рябкова, Уилан подозревается в очень серьезных преступлениях. Вопрос об обмене американского гражданина пока даже не ставился.

«Что касается возможностей тех или иных «обменов», то невозможно и неправильно в эту плоскость ставить вопрос сейчас, когда даже еще официально не предъявлены обвинения», — сказал Рябков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Уилан был задержан в Москве 28 декабря сотрудники ФСБ при проведении «шпионской акции». Позднее стало известно, что Уилан в отеле «Метрополь» в центре Москвы получил секретный список сотрудников одного из российских ведомств. Через пять минут после передачи списка, за которым долгое время оохотились американские спецслужбы, Уилан был задержан сотрудниками ФСБ.

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МИД России
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