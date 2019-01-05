Патриарх Варфоломей подписал томос для ПЦУ

Стамбул, Турция, , 14:16 — REGNUM Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос о предоставлении автокефалии для раскольничей Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сегодня, 5 января, сообщает УНИАН.

По данным агентства, томос был подписан константинопольским патриархом на специальной церемонии в Стамбуле. На церемонии, в том числе, присутствовали президент Украины Петр Порошенко, экс-президент Украины Виктор Ющенко, спикер Верховной рады Андрей Парубий.

Перед подписанием томоса состоялась молитва в патриаршем храме Святого Георгия на Фанаре. После молитвы Порошенко и ставший главой ПЦУ «митрополит» Епифаний встретились с Варфаломеем. В ходе встречи Варфоломей и подписал томос об автокефалии.

Ожидается, что грамота, подписанная Варфоломеем будет доставлена на Украину 6 января. Окончательная независимость ПЦУ будет провозглашена 7 января в православное Рождество.