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Патриарх Варфоломей подписал томос для ПЦУ

Политика

Окончательная независимость ПЦУ будет провозглашена 7 января в православное Рождество

Стамбул, Турция, 5 января 2019, 14:16 — REGNUM  Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос о предоставлении автокефалии для раскольничей Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сегодня, 5 января, сообщает УНИАН.

По данным агентства, томос был подписан константинопольским патриархом на специальной церемонии в Стамбуле. На церемонии, в том числе, присутствовали президент Украины Петр Порошенко, экс-президент Украины Виктор Ющенко, спикер Верховной рады Андрей Парубий.

Перед подписанием томоса состоялась молитва в патриаршем храме Святого Георгия на Фанаре. После молитвы Порошенко и ставший главой ПЦУ «митрополит» Епифаний встретились с Варфаломеем. В ходе встречи Варфоломей и подписал томос об автокефалии.

Ожидается, что грамота, подписанная Варфоломеем будет доставлена на Украину 6 января. Окончательная независимость ПЦУ будет провозглашена 7 января в православное Рождество.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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