Суббота, 5 Января 2019 года
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Пакистан принял на вооружение новую дальнобойную ракету А-100

Политика

Новая ракета будет использоваться на реактивных системах залпового огня

Исламабад, 5 января 2019, 13:40 — REGNUM  4 января начальник штаба сухопутных войск Пакистана (глава пакистанских военных) генерал Камар Джавед Баджва провёл церемонию постановки на вооружение новой дальнобойной ракеты.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, новая неуправляемая ракета A-100 будет использоваться на реактивных системах залпового огня. A-100 имеет дальность до 100 километров и подходит для нарушения тыловых коммуникаций противника, а также для препятствования подвода подкреплений. Ракета была разработана коллективом пакистанских конструкторов.

Генерал Баджва высоко оценил работу пакистанских оружейников, подчеркнув необходимость дальнейшего совершенствования обычных систем вооружения.

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Зарубежная хроника
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