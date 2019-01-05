Пакистан принял на вооружение новую дальнобойную ракету А-100

Исламабад, , 13:40 — REGNUM 4 января начальник штаба сухопутных войск Пакистана (глава пакистанских военных) генерал Камар Джавед Баджва провёл церемонию постановки на вооружение новой дальнобойной ракеты.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, новая неуправляемая ракета A-100 будет использоваться на реактивных системах залпового огня. A-100 имеет дальность до 100 километров и подходит для нарушения тыловых коммуникаций противника, а также для препятствования подвода подкреплений. Ракета была разработана коллективом пакистанских конструкторов.

Генерал Баджва высоко оценил работу пакистанских оружейников, подчеркнув необходимость дальнейшего совершенствования обычных систем вооружения.