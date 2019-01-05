МИД Пакистана: мы готовы к встрече с Трампом

Исламабад, , 13:23 — REGNUM Министерство иностранных дел Пакистана выразило официальную позицию по высказыванию президента США Дональда Трампа об отношениях с Исламабадом.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, официальный представитель министерства иностранных дел Пакистана Мухаммад Фейсал высоко оценил заявление американского президента о готовности к возобновлению диалога. Напомним, что Дональд Трамп сообщил журналистам о том, что хочет встретиться с «парнями из Пакистана» в скором времени. Несмотря на положительный тон заявления, американский президент не преминул обвинить Пакистан в укрывательстве и пособничестве террористам.

Ранее сенатор от Республиканской партии Линдси Грейхем предложил пообещать Пакистану соглашение о свободной торговле, если Исламабад поможет урегулировать ситуацию в Афганистане.