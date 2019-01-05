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Турция и Пакистан проведут трёхсторонний саммит по Афганистану

Политика

Имран Хан и Реджеп Тайип Эрдоган договорились способствовать мирному процессу в Афганистане

Исламабад, 5 января 2019, 14:29 — REGNUM  4 января премьер-министр Пакистана Имран Хан провёл переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, переговоры прошли в рамках двухдневного визита Имрана Хана в Турцию. В ходе встречи лидеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию в Афганистане. В ходе пресс-конференции по итогам переговоров лидеры заявили о намерении провести трёхсторонний саммит с президентом Афганистана, чтобы способствовать урегулированию ситуации в стране, переживающей тяжелый конфликт.

Кроме того, Эрдоган высоко оценил решение Верховного Суда Пакистана, который запретил деятельность образовательной организации Cag, связанной с противником правительства Турции Фетхуллахом Гюленом. Руководство организацией было передано Turkiye Maarif Foundation, лояльной режиму Эрдогана.

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Зарубежная хроника
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