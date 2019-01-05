Турция и Пакистан проведут трёхсторонний саммит по Афганистану

Исламабад, , 14:29 — REGNUM 4 января премьер-министр Пакистана Имран Хан провёл переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, переговоры прошли в рамках двухдневного визита Имрана Хана в Турцию. В ходе встречи лидеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию в Афганистане. В ходе пресс-конференции по итогам переговоров лидеры заявили о намерении провести трёхсторонний саммит с президентом Афганистана, чтобы способствовать урегулированию ситуации в стране, переживающей тяжелый конфликт.

Кроме того, Эрдоган высоко оценил решение Верховного Суда Пакистана, который запретил деятельность образовательной организации Cag, связанной с противником правительства Турции Фетхуллахом Гюленом. Руководство организацией было передано Turkiye Maarif Foundation, лояльной режиму Эрдогана.