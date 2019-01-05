Министр обороны Индии: оппозиция угрожает обороноспособности страны

Нью-Дели, , 13:48 — REGNUM 4 января министр обороны Индии Нирмала Ситхараман выступила от лица правительства во время парламентских прений по делу о закупке истребителей «Рафаль».

По сообщению индийского новостного агентства «Амар Уджала», Нирмала Ситхараман выступала и отвечала на вопросы парламентариев больше двух часов. В своей речи она отметила, что прежде чем атаковать правительство по вопросу сделки с французской компанией «Dessault», оппозиционной партии Индийский национальный конгресс (ИНК) следует «как следует сделать домашнюю работу». Пока же, пытаясь сорвать ключевую оборонную сделку, ИНК просто распространяет дезинформацию и ложь, а также подрывает обороноспособность страны.

Министр обороны заявила, что сделка по истребителям «Рафаль», которая чрезвычайно важна для защиты страны от неспокойных соседей, не идёт ни в какое сравнение с закупкой пушек «Бофорс».

Орудия «Бофорс» были закуплены за границей правительством партии ИНК, причём сделка была связана с крупным коррупционным скандалом.