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Министр обороны Индии: оппозиция угрожает обороноспособности страны

Политика

Нирмала Ситхараман выступила в защиту сделки по истребителям «Рафаль»

Министр обороны Индии: оппозиция угрожает обороноспособности страны
Archive: U.S. Secretary of Defense
Нирмала Ситхараман

Нью-Дели, 5 января 2019, 13:48 — REGNUM  4 января министр обороны Индии Нирмала Ситхараман выступила от лица правительства во время парламентских прений по делу о закупке истребителей «Рафаль».

По сообщению индийского новостного агентства «Амар Уджала», Нирмала Ситхараман выступала и отвечала на вопросы парламентариев больше двух часов. В своей речи она отметила, что прежде чем атаковать правительство по вопросу сделки с французской компанией «Dessault», оппозиционной партии Индийский национальный конгресс (ИНК) следует «как следует сделать домашнюю работу». Пока же, пытаясь сорвать ключевую оборонную сделку, ИНК просто распространяет дезинформацию и ложь, а также подрывает обороноспособность страны.

Министр обороны заявила, что сделка по истребителям «Рафаль», которая чрезвычайно важна для защиты страны от неспокойных соседей, не идёт ни в какое сравнение с закупкой пушек «Бофорс».

Орудия «Бофорс» были закуплены за границей правительством партии ИНК, причём сделка была связана с крупным коррупционным скандалом.

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Зарубежная хроника
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