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В афганской провинции Фарьяб ликвидировано 11 боевиков

Политика

Операции по уничтожению боевиков была проведена Национальными силами безопасности и обороны Афганистана

Меймене, Афганистан, 5 января 2019, 15:06 — REGNUM  Официальные представители 209 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Фарьяб (столица провинции — г. Меймене) в результате операций, проведенной Национальными силами безопасности и обороны Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере 11 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», на территории уезда Кайазар провинции Фарьяб правительственными войсками была обнаружена группа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В результате боя было ликвидировано не менее восьми боевиков, еще семь получили ранения различной степени тяжести.

Национальные силы безопасности и обороны также нанесли авиационный удар по позициям боевиков в уезде Гурсиван провинции Фарьяб. В результате удара было убито по меньшей мере три талиба (организация, деятельность которой запрещена в РФ), также было уничтожено две укреплённые боевые позиции группировки.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали вышеупомянутую информацию.

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Зарубежная хроника
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