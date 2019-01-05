Талибы* подтвердили проведение переговоров с Ираном

Кабул, , 13:54 — REGNUM Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовало официальное заявление, в котором подтверждается факт переговоров группировки с официальными представителями Исламской Республики Иран.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», в заявлении указывается, что целью визита делегации талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Тегеран было обсуждение вопросов, связанных с миром, стабильностью и безопасностью в Афганистане и регионе.

В официальном заявлении группировки сказано, что члены делегации движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поделились с официальными представителями Ирана своими взглядами на «постоккупационное» развитие Афганистана и установление мира и стабильности в стране.

В заявлении также утверждается, что официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) часто совершают визиты в страны региона с целью обсуждения путей установления мира и стабильности в Афганистане.