Кабул, , 14:10 — REGNUM Официальные представители Национальной армии Афганистана в провинции Урузган (столица провинции — г. Таринкот) заявили, что в результате операции, проведенной Военно-воздушными силами Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере 13 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», Военно-воздушные силы Афганистана нанесли авиационные удары по позициям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории уезда Хаз Урузган провинции Урузган.

В момент нанесения авиационного удара боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вели подготовку к организации серии терактов на территории провинции.

По словам официальных представителей Национальной армии Афганистана в провинции Урузган, в результате авиационного удара было также уничтожено два укрытия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории региона.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали вышеупомянутую информацию.