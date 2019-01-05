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Талибы* могут захватить нефтехранилища в афганской провинции Сари-Пуль

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Министерство внутренних дел Афганистана утверждает, что правительственные силы смогут обеспечить безопасность провинции

Талибы* могут захватить нефтехранилища в афганской провинции Сари-Пуль
Иван Шилов © ИА REGNUM
Террористы

Сари-Пуль, Афганистан, 5 января 2019, 13:16 — REGNUM  Официальные лица афганской провинции Сари-Пуль (столица провинции — г. Сари-Пуль) заявили, что расположенные в регионе нефтехранилища могут попасть под контроль движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), если правительство не уделит должного внимания ситуации в провинции.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Министерство внутренних дел Афганистана заверяет, что Национальные силы безопасности и обороны Афганистана полностью контролируют ситуацию в провинции Сари-Пуль и способны обеспечить надлежащий уровень безопасности в регионе и не позволить талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), взять его под контроль.

Официальный представитель губернатора провинции Сари-Пуль Вахидулла Амани также добавил, что на небольшом расстоянии от нефтехранилищ также находится военная техника общей стоимостью в несколько миллионов долларов США, и она может быть захвачена боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Зарубежная хроника
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