Начальник штаба армии США встретился с руководством Афганистана

Кабул, , 16:56 — REGNUM 4 января в Кабуле начальник штаба армии США Марк Милли провел встречу с президентом Исламской Республики Афганистан Ашрафом Гани и руководителями некоторых министерств страны.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», в ходе встречи обсуждалось несколько важнейших аспектов двустороннего сотрудничества, в частности в сферах безопасности и борьбы с терроризмом.

Согласно официальному заявлению, опубликованному администрацией президента Афганистана, в ходе переговоров Марк Милли и Ашраф Гани отметили положительное влияние стратегии США по Южной Азии и Афганистану, уделили внимание мирному процессу в стране, а также обсудили планы по достижению Афганистаном полной самостоятельности в сферах экономики и обеспечения безопасности.

В ходе встречи президент Гани сказал, что на данный момент правительство страны работает над реализацией нескольких реформ, и добавил, что Афганистан движется в верном направлении.