Суббота, 5 Января 2019 года
14:26:06 МСК

Верховный суд Индии готов рассмотреть дело о госнадзоре за компьютерами

Политика

Верховный суд Индии заявил о готовности в срочном порядке рассмотреть дело о законности государственного надзора за данными на компьютерах в стране «при необходимости»

Нью-Дели, 5 января 2019, 14:25 — REGNUM  Верховный суд Индии заявил о готовности рассмотреть дело о законности государственного надзора за данными на всех компьютерах в стране. Об этом сообщило индийское новостное издание «Амар уджала».

Стало известно, что прошение о рассмотрении данного дела в срочном порядке подал адвокат Манохар Лал Шарма. Он сообщил коллегии судей Верховного суда Индии под председательством Ранджаном Гогои, что государство установило наблюдение за судьями и членами их семей. Манохар Лал Шарма назвал сложившуюся ситуацию «необъявленным чрезвычайным положением». В ответ Верховный суд Индии постановил, что рассмотрит дело о госнадзоре за данными на всех компьютерах в стране «при необходимости».

Ранее, 22 декабря 2018 года министерство внутренних дел Индии уполномочило десять федеральных ведомств «перехватывать, вести мониторинг и осуществлять дешифровку любых данных, которые были созданы, переданы, получены с помощью или хранятся на каком-либо компьютере, территориально расположенном в Индии». Указ МВД Индии вызвал бурю негодования среди индийской общественности и в местных СМИ.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить