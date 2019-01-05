Верховный суд Индии готов рассмотреть дело о госнадзоре за компьютерами

Нью-Дели, , 14:25 — REGNUM Верховный суд Индии заявил о готовности рассмотреть дело о законности государственного надзора за данными на всех компьютерах в стране. Об этом сообщило индийское новостное издание «Амар уджала».

Стало известно, что прошение о рассмотрении данного дела в срочном порядке подал адвокат Манохар Лал Шарма. Он сообщил коллегии судей Верховного суда Индии под председательством Ранджаном Гогои, что государство установило наблюдение за судьями и членами их семей. Манохар Лал Шарма назвал сложившуюся ситуацию «необъявленным чрезвычайным положением». В ответ Верховный суд Индии постановил, что рассмотрит дело о госнадзоре за данными на всех компьютерах в стране «при необходимости».

Ранее, 22 декабря 2018 года министерство внутренних дел Индии уполномочило десять федеральных ведомств «перехватывать, вести мониторинг и осуществлять дешифровку любых данных, которые были созданы, переданы, получены с помощью или хранятся на каком-либо компьютере, территориально расположенном в Индии». Указ МВД Индии вызвал бурю негодования среди индийской общественности и в местных СМИ.