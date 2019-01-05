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Союзники правящей партии Индии выступили против запрета тройного талака

Политика

Партия «Джаната дал (объединенная)», состоящая в правящей коалиции, не поддержит инициативу о запрете тройного талака

Нью-Дели, 5 января 2019, 13:19 — REGNUM  Правящая «Индийская народная партия» («Бхаратия джаната парти» или БДП) вновь столкнулась с разногласиями в рядах союзников. По сообщению индийского новостного издания «Амар уджала», партия «Джаната дал (объединённая)», один из ключевых партнёров БДП по правящей коалиции, выступила против продвигаемого правительством законопроекта о запрете тройного талака — обычная развода в исламе.

Отвечая на вопросы журналистов, лидер «Джаната дал (объединённая)» Вашишта Нараян Сингх заявил, что представители его партии будут голосовать против принятия закона в верхней палате парламента. Он подчеркнул, что правительство «слишком спешит принять законопроект», который нуждается в доработке. Вашишта Нараян Сингх заявил, что закон о тройном талаке противоречит традициям ислама и негативно скажется на быте мусульманской общины.

«Джаната дал (объединенная)» является местной региональной партией индийского штата Бихар. Мусульмане составляют 16% населения данного штата. Таким образом, представители «Джаната дал (объединенная)» вполне ожидаемо выступили против закона о тройном талаке, желая завоевать симпатии мусульманской общины накануне всеобщих парламентских выборов.

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Зарубежная хроника
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