Союзники правящей партии Индии выступили против запрета тройного талака

Нью-Дели, , 13:19 — REGNUM Правящая «Индийская народная партия» («Бхаратия джаната парти» или БДП) вновь столкнулась с разногласиями в рядах союзников. По сообщению индийского новостного издания «Амар уджала», партия «Джаната дал (объединённая)», один из ключевых партнёров БДП по правящей коалиции, выступила против продвигаемого правительством законопроекта о запрете тройного талака — обычная развода в исламе.

Отвечая на вопросы журналистов, лидер «Джаната дал (объединённая)» Вашишта Нараян Сингх заявил, что представители его партии будут голосовать против принятия закона в верхней палате парламента. Он подчеркнул, что правительство «слишком спешит принять законопроект», который нуждается в доработке. Вашишта Нараян Сингх заявил, что закон о тройном талаке противоречит традициям ислама и негативно скажется на быте мусульманской общины.

«Джаната дал (объединенная)» является местной региональной партией индийского штата Бихар. Мусульмане составляют 16% населения данного штата. Таким образом, представители «Джаната дал (объединенная)» вполне ожидаемо выступили против закона о тройном талаке, желая завоевать симпатии мусульманской общины накануне всеобщих парламентских выборов.