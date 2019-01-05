Колумбия заподозрила Венесуэлу в укрытии лидеров колумбийских повстанцев

Богота, , 13:25 — REGNUM 4 января колумбийское правительство потребовало у Венесуэлы провести проверку на предмет нахождения или проживания на территории Боливарианской республики некоторых лидеров второй по численности в Колумбии повстанческой группировки «Армия национального освобождения Колумбии» (АНО) и, в случае если подозрения подтвердятся, направить в Интерпол требование выпустить в отношении соответствующих лиц уведомление с «красным углом», которое применяется Интерполом в отношении особо опасных преступников.

Как сообщило аргентинское агентство «Инфобае» со ссылкой на МИД Колумбии, в вербальной ноте правительству Венесуэлы колумбийская сторона запросила проверить нахождение на территории Боливарианской республики конкретно Эльесера Эрлинтона Чаморро Акосты, более известного как Антонио Гарсиа; Густаво Анибаля Хиральдо Кинчии, по прозвищу Паблито; Рафаэля Сьерры Гранадоса, по прозвищу Рамиро Варгас. Все трое, вместе с Николасом Родригесом Баутистой, по прозвищу Габино, и Исраэлем Рамиресом Пинедой, носящего прозвище Пабло Бельтран, составляют центральное командование АНО.

В органах безопасности Колумбии уверены, что упомянутые «главари» АНО скрываются в Венесуэле. По версии колумбийского МИДа, партизаны регулярно совершают налёты на полицейских, мирное население и армейские подразделения Колумбии, уничтожают там инфраструктуру, а затем уходят в Венесуэлу. Сами руководители АНО это категорически отрицают.